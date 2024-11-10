CHP Akyazı ve ADD Atasını andı

​​​​​​​10 Kasım günü nedeniyle Önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. Yılı münasebetiyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunum

10 Kasım günü nedeniyle Önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. Yılı münasebetiyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunum töreni ile Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen anma programına CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve yönetimi, Atatürkçü Düşence Derneği başkanı Işık Helvacıoğlu ve yönetimi ile CHP’ye ve ADD’ne üye olanlar kalabalık bir şekilde katıldılar.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır Atamızı bir kez daha kalabalık bir şekilde anmanın engin mutluluğu içindeyiz. Ölümünün üzerinden 86 yıl geçti ama dün gibi yüreğimizin dibinde hala sıcaklığını koruyor. İlelebet de koruyacaktır. Atamızı anmanın engin mutluluğu içinde alandan ve salondan ayrılıyoruz dedi.