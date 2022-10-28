CHP Akyazı teşkilatı en büyük bayramı kutladı

99. Yılına büyük gurur v e coşkuyla eriştiğimiz Cumhuriyetimizin kahramanları Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümü nedeniyle CHP Akyazı İlçe teşkilatı başkan Mustafa Sağır imzasıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesaj aynen şöyle; Kurtuluş savaşı ile bir Milletin yeniden doğuşunu tarihe altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal ATÜTÜRK ve silah arkadaşları, kurdukları Cumhuriyet ile Türk Milletine demokrasi, özgürlük ve çağdaşlığın yolunu açmışlardır. 29 Ekim 1923 de ATATÜRK’ün “Türk Milletinin karakterine en uygun idare şekli Cumhuriyettir” diyerek bizlere bu haklı gururu yaşatmıştır. Cumhuriyetimiz büyük zorluklar ve mücadelelerle kazanıldı. Egemenlik halkın iradesine teslim edildi. Bu yüzden en büyük kazanımımız olan Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının öncelikli ve asli görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 99. Yılına büyük gurur v e coşkuyla eriştiğimiz Cumhuriyetimizin kahramanları Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.