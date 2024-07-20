CHP Akyazı kadın kollarından Sokak köpekleri yasasına tepki

​​​​​​​Sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin hükümet tarafından sunulan ve ilgili komisyonda görüşülmeye başlanan yasaya bir tepki de CHP Akyazı kadın kollarından geldi.

Sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin hükümet tarafından sunulan ve ilgili komisyonda görüşülmeye başlanan yasaya bir tepki de CHP Akyazı kadın kollarından geldi.

CHP Akyazı kadın kolları başkanlığı, Doğa Koruma Derneği (Doğcankor) yöneticileri ile birlikte komisyonda görüşülmeye başlanan yasanın geri çekilmesi için Kenan Sofuoğlu parkında bir araya geldiler ve kendileri gibi yasaya tepki gösteren Akyazılılardan açtıkları stantta imza topladılar.

Sokak hayvanları sahipsiz değil

CHP Akyazı Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş çıkarılmak istenen yasaya karşı olduklarını belirterek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi “ Bugünlerde ekonomik sıkıntıları bile unutturan sokak hayvanlarına karşı yaşam hakkı tanımayan bir yasayı konuşuyoruz. Hükümet 31 Mart seçimleri sonrası gündeme getirdiği bu yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBBM) getirip yasalaştırmak istemektedir. Yasa tamamen sokak hayvanlarını öldürmeye yönelik bir yasadır. O nedenle biz CHP olarak bu yasanın tümüne karşıyız” dedi.

Aslında sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi gerektiğinin altını çizen Sevil İltaş Çelikbaş,” Biz yakala, kısırlaştır ve salıver” metodu yerine “yakala, kısırlaştır, sahiplendir ve yerinde yaşat” metoduna geçilmesini istiyoruz. İlgili Bakanlığın ve Belediyelerin sokak köpeklerini rehabilite etme yerine ötenazi yoluyla (uyutularak) öldürme yetkisi veren bu yasa teklifi bırakın yasalaşıp uygulanmasını, o teklifin görüşülmesini bile istemiyoruz ve şiddetle karşıyız dedi.

Akyazı halkına çağrıda bulunan Çelikbaş, “sokak hayvanları sahipsiz değildir. Siz değerli Akyazılı hemşerilerimizi hükümetin yasayı geri çekmesi için başlattığımız imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ediyoruz dedi.

Yasalar öldürmek için değil yaşatmak için çıkarılır

CHP Akyaz ı kadın kolları tarafından düzenlenen imza kampanyasına katılarak destek veren Doğa Koruma Derneği başkanı (Doğcankor) Betül Sakalısarı da yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Hiçbir yasa yaşam hakkından üstün değildir. Yasalar canlıları yaşatmak için vardır, öldürmek için değil. Bu bağlamda bizler kesinlikle bu yasayı kabul etmiyoruz ve bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.

CHP kadın kolları başkanlığı tarafından açılan Doğcankor tarafından da desteklenen imza kampanyasında yarın saat içinde 250 imzaya ulaşıldı.