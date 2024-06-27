CHP Akyazı Kadın Kollarından  ADD’ye ziyaret

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimle kendini yenileyen CHP Akyazı Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, yönetim kurulu üyesi Neşe Türemen ve İl delegesi Semran Sağır, kendileri gibi yeni seçilen Akyazı Atatürkçü

Geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimle kendini yenileyen CHP Akyazı Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, yönetim kurulu üyesi Neşe Türemen ve İl delegesi Semran Sağır, kendileri gibi yeni seçilen Akyazı Atatürkçü Düşünce Derneğinin çiçeği burnunda başkanı Işık Helvacıoğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Çalışmalarına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan CHP İlçe Kadın Kolları başkan ve yöneticileri ile ADD başkanı bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapmaları konusunda görüş birliğine vardılar.

Yapılan bu ziyarette CHP Kadın Kolları başkan ve yöneticileri ADD Akyazı İlçe başkanına ışıklı Atatürk portresi hediye ettiler. Dernek başkanı Helvacıoğlu da hem yapılan ziyaretten hem de hediye edilen Atatürk posteri için teşekkür etti.