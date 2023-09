CHP AKYAZI İLÇE KONGRESİ YAPILDI. MUSTAFA SAĞIR YENİDEN BAŞKAN

İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Mustafa Sağır 83 delegenin 63 ününün oyunu alarak tekrar başkanlığa getirildi.

CHP Akyazı olağan kongresini yaptı. 2 başkan adaylı kongre Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.

İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Mustafa Sağır 83 delegenin 63 ününün oyunu alarak tekrar başkanlığa getirildi.

Başkan adaylarından ve şu anda başkanlık görevini yürüten Mustafa Sağır divan başkanlığı Ecevit Keleş’i aday gösterirken, diğer başkan adaşı Mustafa İyiyazıcı ise Ayşe Füsun Çetin’i aday gösterdi. Yapılan oylamayı CHP İl eski başkanı ve Milletvekili adayı Ecevit Keleş kazandı ve kongre Keleş tarafından yönetildi. Divan başkanı Keleş’e divanda Atilla Karahan ile Ali Gökpınar divan katibi olarak yardım ettiler.

Ecevit Keleş divan başkanı seçildikten sonra genel kurulu önce saygı duruşuna sonra da istiklal marşını söylemeye davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ve bazı milletvekilleri gönderdikleri mesajlarla kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Gündem maddesi gereği yönetim kurulu faaliyet raporu ile hesap raporu yönetim kurulu üyesi Erdal Özsar tarafından okundu ve yapılan oylama ile yönetim kurulu ibra edildi.

CHP İl başkanı Cengiz Çiçek, Partililerden Kamil Özkan, Refik Karakaş ve Ali Hızal kongrede birer konuşma yaptılar. Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz’de kongrede bir konuşma yaptı ve mahallelerimiz tekrar köye dönüşmesini istiyorsak el ele vermeliyiz dedi ve bu konuda CHP’lilerden destek talebinde bulundu.

Divan başkanı Ecevit Keleş seçimin blok listeyle yapılmasını oya sundu ve oy birliğiyle bu teklif kabul edildi.

Seçimlere geçilmeden önce her iki başkan adayı Mustafa Sağır ve Mustafa İyiyazıcı delegelere hitaben birer konuşma yaptılar ve seçilmeleri halinde partilerini daha ileriye götürme sözü verdiler.

Bu arada divan başkanı Ecevit Keleş adayların listelerini divan getirmelerini istedi. Her iki adayda listelerini divana verdi. Divan her iki listede incelemesini yaptıktan sonra başkan Keleş, bazı isimlerin her iki listede yer aldığını söyledi ve tüzüğümüze göre bir kişi sadece bir listede yer alabilir Onun için her iki listede isimleri olanlar hangi listede yer alacaklarını belirtmek zorundadırlar demesi üzerine o iki isim İyiyazıcı’nın listesinden istifa ettiklerini dilekçe ile divana bildirdiler. Bunun üzerine divan başkanı İyiyazıcı ve ekibine listeyi yenilemek için size yarım saat mühlet veriyorum dedi. İyiyazıcı ve ekibi de kendilerine tanın yarım saatlik zaman içinde listelerini düzelterek divana teslim ettiler. Divan başkanı Ecevit’te boşluğu yaptırdığı konuşmalarla doldurdu.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından divan seçimin yapılması için görevini İlçe Seçim Kuruluna devretti.

Kimler katıldı

CHP Akyazı İlçe kongresine İl Başkanı Cengiz Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, Serdivan, Arifiye, Hendek, Kocaali, Karapürçek, Erenler İlçe başkanları, Pamukova Kadın Kolları başkanı Aslı Şengül, ittifak ortaklarından SP ilçe başkanı Bayram Balık, Deva Partisi İlçe başkanı Hüseyin Güler, Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu, Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz, delegeler ve partililer katıldı.

Akyazı CHP’de Seçimleri Mustafa Sağır kazandı.

Delege sayısı : 101

Oy kullanan : 83

Geçersiz oy : Yok

Geçerli oy : 83

Mustafa Sağır : 63

Mustafa İyiyazıcı : 20