  CHP Akyazı İlçe Başkanı Sağır “ Zafer Bayramımız kutlu olsun”

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede tekrar CHP ilçe başkanlığı görevine seçilen Mustafa Sağır

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede tekrar CHP ilçe başkanlığı görevine seçilen Mustafa Sağır 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır mesajında şu görüşlere yer verdi “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün önderliğinde 26 Ağustos 1922 günü başlayan ve 30 Ağustos 1922 günü büyük zaferle sona eren Başkomutanlık meydan savaşı ile topraklarımız düşmanlardan temizlenmiş ve bu büyük zafer yüce milletimizi bağımsızlık içinde yaşama onur ve gururuna ulaştırmıştır. Canlar verilerek vatan toprağı yapılan güzel yurdumuzu korumak artık bizim asli görevimizdir. Büyük zaferimizin bugün 101. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bu büyük zaferi kazanan Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere cennet vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve daha sonra hayatlarını kaybeden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”