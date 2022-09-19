CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır “ PROJEDE AKYAZI NEDEN YOK”

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “konut projesinde” Akyazı’nın yer almıyor olmasına CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “konut projesinde” Akyazı’nın yer almıyor olmasına CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’dan tepki geldi.

İktidar partisinin Akyazı’da yüzde 70’in üzerinde oy aldığına dikkat çeken CHP İlçe başkanı Sağır, Akyazı olarak verdiğimiz oyların karşılığını bir türlü alamıyoruz. Şimdi de konut projesinden yararlanacak olan İlçeler içinde yine Akyazı yok. Akyazı’da konut sorunu yok ta biz mi bilmiyoruz diye sordu.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da oranı hayli yüksek konut sorunu olduğuna dikkat çekerek, bir kez daha listede yer almıyor olmamızın nedeni acaba Akyazı’da konut işleri ile uğraşanların korunuyor olmasından mıdır diye sordu.

Yanı başımızdaki Hendek İlçemiz bu projeden yararlanacak, biz ise listede yokuz ve projeden yararlanamayacağız. İktidar partisi yetkililerinin ortaya çıkıp bu durumla ilgili bizi ve halkımızı bilgilendirmesi lazım ama onlar susmayı ve sessiz kalmayı yeğliyorlar diyen CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, Akyazı’yı sadece oy deposu olarak gören, hizmette Akyazı’yı yok sayanlar bunun hesabını er geç Akyazılılara vereceklerdir diyerek bu konuyla ilgili açıklamasını tamamladı.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle de bir açıklama yaptı. Sağır, Gazilerimiz eşi bulunmaz kahramanlarımızdır. Onlar bu güzel yurdumuzun korunmasında canlarını ortaya koymuşlardır. Onlara çok şey borçluyuz. Yaptıklarını bu yüce milletimiz asla unutmayacaktır. Vatan toprağının korunmasında seve seve canlarını veren şehitlerimiz ile daha sonra hayatlarını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşı gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Yüce mevlamızdan kendilerine rahmet, baş tacımız Gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyoruz ve onların bu anlamlı günlerini yürekten kutluyor, bütün gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz dedi.