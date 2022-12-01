CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır “ 60 Metrelik bir yol Yapın artık”

​​​​​​​CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır Belediye başkanı Bilal Soykan’a “Alt tarafı 60 metrelik bir yol. Yapın artık” diye seslendi.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır Belediye başkanı Bilal Soykan’a “Alt tarafı 60 metrelik bir yol. Yapın artık” diye seslendi.

Akyazı Belediyesi asfalt dökme rekoru kırdık diyorlar. Ama girmedikleri ve asfaltlamadıkları birçok yol var. Batakköy Mahalle içinden Devlet Hastanesine giderken, stadyuma ve Kız İmam Hatip Lisesine giden yolda bunlardan biri. Batakköy Mahalle yolu ile stadyuma kadar olan kısım topu topuna 60 metre olan bu yolu artık asfaltlayın. Çünkü bu yolu kullanan hem sporseverler var, hem de öğrenciler var diyen CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, yine Batakköy Mahalle içinden Hastane istikametine giden ve trafiğin çok yoğun olduğu yolunda genişletilmesini istedi.