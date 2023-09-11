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Giriş Tarihi : 11-09-2023 01:06   Güncelleme : 12-09-2023 00:01

CEVAT AYHAN KUBBELİ YENİ CAMİDE HASARLI ÇATI İNDİRİLDİ YENİ KAPLAMA YAPILIYOR

​​​​​​​Yapımı 7 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Caminin kubbelerindeki kaplama delik deşik oldu

CEVAT AYHAN KUBBELİ YENİ CAMİDE HASARLI ÇATI İNDİRİLDİ YENİ KAPLAMA YAPILIYOR

Yapımı 7 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Caminin kubbelerindeki kaplama delik deşik oldu ve kubbelerden cami içine su sızmaya başladı.

Bunun üzerine  Cami Derneği yönetimi akan yerlerin onarılmasını denemeden çatının yeniden kaplanması kararı aldı.

Bir Milyon Beşyüz bin lira tutarındaki  borcun altına girerek derhal inşaata başlandı. Kubbelerdeki tüm kaplama söküldü ve vakit geçirmeden yenisinin inşaatına başlandı.

Cami yaptırma ve yaşatma Derneği yönetimi  bu paranın toplanması için kamu oyuna yardım çağrısında bulundu.

Yardım yapmak isteyenler için  İban Numarası:

TR40 0001 0003 0107 1259 2950 01

Merkez Kubbeli Yeni Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği

İrtibat No: 0 536 606 29 18

 

 

 
 
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