ÇARŞI İÇİNDEKİ HAVUZLAR ÇİÇEK BAHÇESİ OLDU

​​​​​​​Akyazı belediyesi çarşı içinde daha evvel yapılan havuzları kapattı ve toprakla doldurup kapattığı yerlere çiçeklerle süsleyerek güzel bir görünüm kazandırmak istedi.

Akyazı belediyesi çarşı içinde daha evvel yapılan havuzları kapattı ve toprakla doldurup kapattığı yerlere çiçeklerle süsleyerek güzel bir görünüm kazandırmak istedi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, çarşı içine güzellik katan havuzların neden kapatıldığını şöyle açıkladı “ Havuzlara yakın olan esnaf şikayetçi oldu. Bu şikayetler bitmeyince çareyi havuzları kapatmak, üzerini toprakla doldurup doldurulan toprak üzerini de çiçekle süslemekte bulduk” dedi.

Akyazılılarda havuzlar yapılmadan önce çarşı esnafının görüşü ve düşünceleri alınmış olunsa idi, bu sonuç ortaya çıkmazdı diyerek tepki gösterdiler.