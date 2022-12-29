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Giriş Tarihi : 29-12-2022 23:35

ÇARŞAMBA PAZARI CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Kış mevsiminin başlaması ile yükselen Pazar fiyatları bu hafta zirve yaptı. Pazara  gelen vatandaşlar alacaklarının yarısını bile

ÇARŞAMBA PAZARI CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Kış mevsiminin başlaması ile yükselen Pazar fiyatları bu hafta zirve yaptı. Pazara  gelen vatandaşlar alacaklarının yarısını bile alamadan boş file ile evlerine döndüler.

Pazarda sebze ve meyve fiyatları etiketleri  15 liradan başlayıp 25-30 liraya kadar  yükseliyordu. Pazar yerinde iğneden ipliğe her şey vardı ama vatandaşların bunları alacak yeterli parası yoktu.

Pazarcı esnafı Yüksek fiyatların Ocak ve Şubat ayında da devam edeceğini söylerken Allah Dar gelirli vatandaşların yardımcısı olsun diyerek  görüşlerini açıkladılar.

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