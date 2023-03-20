ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜ VE ŞEHİTLER GÜNÜ KUTLANDI

Akyazı Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler gününü düzenlenen programda kutladı.

Akyazı Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler gününü düzenlenen programda kutladı.

Akyazı Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen kutlama ve anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

11 C sınıfı Öğrencilerinden Gülsüm Hazal Karataş’ın mükemmel sunumu ile gerçekleşen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanı Albay Aksoy Ağtürk tarafından yapıldı.

Albay Ağtürk 6 Şubat ve daha sonraki depremlerde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerine rahmet dilekleri ile başlayan konuşmasında Çanakkale savaşlarının oluşumu hakkında bilgi verirken, bu savaşın Fransa ve İngiltere’nin öncülüğünde yaklaşık 500 bin asker, 103 parça devasa savaş gemisi ile Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Afrika’dan sömürgeleri ile birlikte kapımıza dayandığı, 140 bin askerimizle savaştığımız bir kahramanlık öyküsüdür. Çanakkale Zaferi Mustafa Kemal’in “Ben size taarruz etmeyi emretmiyorum, Ölmeyi emrediyorum” sözü ile düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer Birliklerimizin katıldığı, İngiliz General Hamilton’un “Gebe Dağlar Türk Doğurmaktadır” sözü ile Türk askerinin ortaya koyduğu kahramanca mücadelenin yapıldığı ve Dünya tarihini değiştiren bir destandır. Dedi.

Programda daha sonra öğrenciler tarafından savaştan bir kesit dramatize edildi. Daha sonra da Çanakkale savaşlarını içeren video izlendi.

Programa öğrenciler tarafından oluşturulan savaş sahnesi içinde “Dur Yolcu” şiiri okundu.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanıp icra edilen program Öğrencilerden oluşan orkestranın çaldığı ve öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale Türküsü ve diğer kahramanlık türküleri ile tamamlandı.

Program’a Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan İlçe Jandarma Komutanı Albay Aksoy Ağtürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Siyası Parti temsilcileri, Milli Eğitim Camiası ve okullarını temsilen öğrenci gurupları katıldı.