ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Çanakkale Zaferinin 108. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Anıt önündeki tören de

Çanakkale Zaferinin 108. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Anıt önündeki tören de Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gaziler Derneği temsilcisi Mehmet Desteci anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmaları ile gerçekleşti.

Anıt önündeki törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gaziler Derneği temsilcisi Mehmet Desteci’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, daire müdürleri, vatandaşlar ve milli eğitim mensupları katıldı.

Protokol daha sonra Süt fabrikası yanındaki mezarlıkta yatmakta olan Şehit Mehmet Çelik’in mezarı başında okunan Kuran-kerime katıldı ve yapılan dua ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin ruhuna bağışladı.

Çanakkale zaferinin yıldönümü ve şehitler günü dolayısı ile Gazisüleymanpaşa camiinde öğle namazı öncesi vatandaşlarımızın katılımı ile Kuran-ı Kerim okundu ve okunan dua şehit ve gazilerimizin ruhuna bağışlandı.