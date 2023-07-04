Caminin bağış kutusundaki paraları çaldı

uzuluk Kaplıca ışıkları yanındaki kaplıca camiine gelen hırsız cami eksiklerinin giderilmesine yönelik cemaat tarafından

Kuzuluk Kaplıca ışıkları yanındaki kaplıca camiine gelen hırsız cami eksiklerinin giderilmesine yönelik cemaat tarafından yapılan yardımların toplandığı bağış kutusunu parçalayıp içindeki paraları alıp kaçtı.

Cami görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlık olayı Jandarma’ya bildirildi. Jandarmada cami civarındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızın Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarlığı tarafından yeni yaptırılıp hizmete alınan kameralara takıldığı tespit edildi. Görüntülerde hırsızın Şose Mahallesine bayramın son günü olan cumartesi günü 06.00 civarında bisikletle giriş yaptığı ve bisikletini daha sonra cami yakınlarında bulunan bir marketin yakınlarına bırakıp yaya olarak camiye girdiği ve bir müddet sonra da camiden çıkıp bisikletini de bıraktığı yerden alarak tekrar geldiği yoldan geri döndüğü açık bir şekilde görüldü.

Jandarma görüntülerden yola çıkarak hırsızın kimliğini belirleyip yakalama çalışması başlattı.