CAMİLERİMİZDE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Akyazılı vatandaşlar gecenin faziletlerinden yararlanmak üzere camilere koştu. Akşam namazı sonrası camilerimizde düzenlenen programlarda din görevlilerimiz tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandili tüm ülkemizde olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Akyazılı vatandaşlar gecenin faziletlerinden yararlanmak üzere camilere koştu. Akşam namazı sonrası camilerimizde düzenlenen programlarda din görevlilerimiz tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde Vaiz Ahmet Kadıoğlu Berat gecesinin anlam ve önemini belirten konuşmasında şu görüşlere yer verdi. “Arapça dilinde ‘temize çıkma ve temiz olma’ anlamına gelen Berat gecesi İslam inancına göre, bu mübarek gecenin berrak ve temiz bir gece sayılmasından dolayı inanan kişilerin tövbe etmesi durumunda, günahlarının affedileceğine inanılır. Berat Kandili gününde ve gecesinde, tövbe eden kulların temize çıkacağından ötürü, Rahmet gecesi veya Berat Gecesi adıyla anılmaktadır. Kulların ihsana kavuşması için önemli ve mübarek bir gecedir.

Yapılması gereken ibadetleri yapan ve Allah’tan bağışlanma isteyen tüm Müslümanların bu gecede bağışlanacağı bildirilir. Beratın özünde, günahlardan arınma duygusu yer alır. Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı da söz konusudur.

Gece yapılan dualarla tamamlandı. Topluca kılınan yatsı namazının ardından cami içinde tebrikleşmelerin ardından cami dışında da vatandaşlara kandili simidi ve helva ikramlarında bulunuldu.

Berat kandilinde nasıl ibadet edileceği de şöyle sıralanabilir.

Berat Kandili, Müslümanlar için ibadetlerin gerçekleştiği önemli bir gündür. Bu mübarek gecede evde tek başına ya da toplu şekilde ibadet edilir. Allah’a daha da yaklaşmak, günahlardan arınmak, sevap kazanmak ve dini görevleri eda etmek için yapılan ibadetler şu şekilde sıralanabilir: