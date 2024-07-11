CAMİLER CIVIL CIVIL

​​​​​​​Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle Akyazı İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan “yaz kuran kursları” bütün hızıyla devam ediyor.

Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle Akyazı İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan “yaz kuran kursları” bütün hızıyla devam ediyor.

Açılan kuran kurslarına bu yıl ilginin daha fazla olduğu gözleniyor. Kurs başlatan camilerden biride Akyazı Baraka cami. Caminin din görevlileri Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu kendilerine emanet edilen çocuklara din eğitimi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, açılan kursa 50 kursiyerin katıldığını ifade ettiler.

Cami Derneği başkanı Hasan Kaliç’de kursun sonunda katılım gösteren tüm kursiyerlere geçmiş yıllarda olduğu gibi ve geleneksel hale getirdikleri şekli ile birbirinden değerli hediyeler vereceklerini, ayrıca kursun sonunda yapılacak olan sınavlarda dereceye giren kursiyerleri ise ayrıca daha büyük ödüllerle elde ettikleri o başarıyı taçlandıracaklarını söyledi.

İlçe Müftülüğünün gözetiminde devam etmekte olan “yaz kuran” kursları 1 Temmuz’da başladı ve 16 Ağustos günü sona erecek.