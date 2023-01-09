Çakmakçı’nın ağır misafirleri vardı

Göreve geldiğin günden itibaren başarılı hizmetlere imzasını atan Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın geçtiğimiz akşam ağır misafirleri vardı.

Göreve geldiğin günden itibaren başarılı hizmetlere imzasını atan Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın geçtiğimiz akşam ağır misafirleri vardı.

Kendisini ziyarete gelen BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Belediye Meclis üyesi Yılmaz Taşdelen, meslektaşları Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan ve Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Göreni ağırlayan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı, değerli dostlarımı ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu ziyarette hem çay, kahve ve saleplerimizi içtik hem de mesleki bilgilerimizi birbirimize aktardık dedi ve ziyaretleri için misafirlerine teşekkür etti.