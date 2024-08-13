Büyükşehir Belediye başkanı Alemdar’a Akyazı’dan teşekkür geldi

​​​​​​​Akyazı’da hayatını ayakkabı boyacılığı yaparak kazanan engelli İsmail Karabulut tekerlekli akülü sandalyesine kavuştu.

Akyazı’da hayatını ayakkabı boyacılığı yaparak kazanan engelli İsmail Karabulut tekerlekli akülü sandalyesine kavuştu.

Akyazılı Mali Müşavir Yılmaz Erdem’in girişimleri sonucu gerçekleşen ve Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatı ile tekerlekli akülü sandalyesine kavuşan ayakkabı boyacısı İsmail Karabulut’un mutluluğu doruklara ulaştı.

Tekerlekli sandalye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetler Biriminde çalışan İlker Akdeniz ve Salim Saruhan tarafından Akyazı’ya getirildi ve engelli İsmail Karabulut’a teslim edildi.

İsmail Karabulut’un tekerlekli akülü sandalyesine kavuşmasına aracılık yapan Mali Müşavir Yılmaz Erdem, güzel bir olaya vesile olduğum için kendimi şanslı ve huzurlu hissediyorum. İsmail kardeşimize tekerlekli sandalyenin verilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye başkanımız Yusuf Alemdar’a ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık’a şahsım ve İsmail Karabulut adına teşekkür ediyorum dedi.

Tekerlekli arabasına kavuşan ve günlük yaşamı kolaylaşan ayakkabı boyacısı İsmail Karabulut’ta kendisine yapılan bu iyilikte katkısı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi ve sözlerini çok mutluyum diyerek tamamladı.