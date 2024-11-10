BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 86. YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEMLE ANILDI

​​​​​​​Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. Yılında yurtta ve yurt dışında olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. Yılında yurtta ve yurt dışında olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlk anma töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye başkanı tarafından Anıta çelenkler bırakıldı. Çalan siren eşliğinde iki dakika saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı birlikte söylendi. Anıt önündeki tören İstiklal marşının söylenmesinin ardından son buldu.

İkinci anma töreni Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi el başlayan ikinci tören de Protokol Atatürk ve İnönü Ortaokulları tarafından birlikte hazırlanan mükemmel programı izlediler.

Öğrenciler tatile girmesine rağmen Atatürk’ü anma törenleri için okullarındaydı.

Düzenlenen Atamızı anma törenlerine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Garnizon Komutanı ve Tank Palet Fabrikası Müdürü Mühendis Albay Mehmet Tahir Kubilay, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Emniyet Müdürü, Jandarma Bölük Komutanı, Askerlik Şube başkanı, AKP, CHP, MHP, BBP İlçe başkanları, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Daire Müdürleri, Gaziler, Muhtarlar, ADD başkan ve üyeleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.