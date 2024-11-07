BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 86. YILINDA ANILIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 86. Yıldönümünde tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi törenlerle anılacak.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 86. Yıldönümünde tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi törenlerle anılacak.

Akyazı’daki ilk tören 10 Kasım 2024 Pazar günü Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Törende saat dokuzu 5 geçe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Garnizon Komutanı Anıta Çelenk bırakarak 3 dakikalık saygı duruşunda bulunacak ve ardından topluca İstiklal Marşı okunacak. Saygı duruşu sırasında sirenler çalınacak, araç sahipleri kornalarını çalarak Ata’larına olan saygılarını bu şekilde ifade edecekler.

İkinci tören ise saat 10.00 da Büyük şehir Belediyesi Sosyal gelişim Merkezinde yapılacak. Bu törende okullarımızın hazırladığı program izlenecek.

Akyazı Kaymakamlığı Kaymakam Mustafa İkbal Eşki İmzalı bir duyuru ile halkı düzenlenecek olan törenlere davet etti..