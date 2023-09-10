BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE KONGRE NAYİM YOLCU YENİDEN BAŞKAN

Gerçekleşen kongreye BBP İl başkanı Cengiz Bayar, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, BBP İl başkan yardımcıları ve

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatının 4.olağan kongresi Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.

Gerçekleşen kongreye BBP İl başkanı Cengiz Bayar, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, BBP İl başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Akyazı AKP, MHP, GELECEK Partilerinin ilçe başkanları ile YRP İlçe başkan yardımcısı, BBP Erenler, Sapanca ve Geyve İlçe başkanları, Akyazı belediyesi başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı mahalle muhtarları, SESOB’a bağlı bazı Oda başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde Nayim Yolcu güven tazeledi ve bir kez daha Akyazı İlçe başkanı seçildi.

Kongreye katılan delegeler yargı gözetiminde yapılan seçimde 30’u asil ve 9’u yedek olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 66’da İl delegesini seçtiler.

BBP Akyazı İlçe teşkilatının 4.olağan kongresinin açılış Akyazılı Alperenlerden Burak Talha Demir tarafından yapıldı. Başarılı sunumu ile Burak Talha Demir kongreyi takip etmek için salona gelenlerin büyük beğenisini kazandı ve alkışlandı.

Daha sonra emekli din görevlisi Fikri Kekeç Kuran-ı Kerim okudu.

Gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Özkan Ateş yaptı. Divan seçiminden sonra başkan tarafından kongreye katılanlar önce saygı duruşuna sonra da istiklal marşını okumaya davet edildi.

Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporunun okunması ve yönetim kurulu ibra edilmesinden sonra Akyazı Alperen Ocakları tarafından hazırlanan ve “Alperen Ocaklarının Doğuşu” ile ilgili bir slayt gösterimi yapıldı.

Konuşma yapmak üzere kürsüye ilk olarak İlçe başkanı Nayim Yolcu geldi. Yolcu göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları anlattı ve yarım kalan işlerimizi tamamlamak için göreve tekrar talibim dedi.

Kongreye katılan Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ile BBP Sakarya İl Başkanı Cengiz Bayar’da birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yargı gözetiminde oy kullanımına geçildi ve delegeler oylarını kullanarak başkan ve yeni yönetim ile il delegelerini verdikleri oylarla belirledi.

Tek listeyle girilen seçimde Nayim Yolcu tekrar seçilerek güven tazelerken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Serdar Apaydın, Hamdi Erdoğan, M. Ferhat Yılmaz, Şamil Ağırlar, Bedirhan Demircan, Kadir Yılmaz, Coşkun Çilingir, Naci Macar, Levent Serdar, Rabia Erdoğan, Nurcan Apaydın, Esra Yolcu, Tuncay Tukat, Hasan Tukat, Ümit Temiz, Mustafa Selvi, Orhan Akkaya, Mustafa Özkan, Salih Bakırcı, Ali Çilingir, Enes Ali Başaran, İbrahim Demir, İlyas Bilgiç, İrfan Özkanlı, Sefa Yazıcı, Abdülsamet Kılınç, Naim Bahadır, Mehmet İlhan, Zafer Kalaycı ve Kudret Yılmaz seçildi.

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise, Hamza Aktaş, Aslan Medet, Ümit Tukat, Enes Macar, İsmail Çakıl, Tolga Kaya, Adil Bakırcı, Yılmaz Erdoğan ve Tugay Yazıcı seçildi.

İl delegeliklerine de, Serdar Apaydın, Hamdi Erdoğan, M. Ferhat Yılmaz, Şamil Ağırlar, Bedirhan Demircan, Kadir Yılmaz, Coşkun Çilingir, Naci Macar, Levent Serdar, Rabia Erdoğan, Nurcan Apaydın, Esra Yolcu, Tuncay Tukat, Hasan Tukat, Ümit Temiz, Mustafa Selvi, Orhan Akkaya, Mustafa Özkan, Salih Bakırcı, Ali Çilingir, Enes Ali Başaran, İbrahim Demir, İlyas Bilgiç, İrfan Özkanlı, Sefa Yazıcı, Abdülhamit Kılınç, Naim Bahadır, Mehmet İlhan, Tugay Yazıcı, Kudret Yılmaz, Hamza Aktaş, Aslan Medet, Ümit Tukat, Enes Macar, İlyas Bilgiç, Tolga Kaya, Adil Bakırcı, Yılmaz Erdoğan, Öner Kurt, Cengiz Bayar, Abdullah Hacıeyüpoğlu, Murat Erdem, Tunahan Aydemir, Gökhan Toprak, İsmail Demir, Mücahit Yolcu, Mürsel Erdem, Cemal Boğaz, Mustafa Güneyi, Kadriye Temiz, Seray Temiz, Murat Atbaşı, Abdülsamet Kılınç, Osman Ünlütürk, Ali Yavuz, Nayim Yolcu, İsmail Çakıl, Gönül Çilingir, Kadir Hikmet, Gökhan Ağırlar, Muttaki Sandıkçıoğlu, Zafer Kalaycı, Serpil Tukat, Zeynep Tukat, Bedirhan Demirci ve Erdi Gönültaş seçildi.

BBP Akyazı ilçe teşkilatı kongre sonrası kongrelerine katılanlara salon çıkışında aşure ikramında bulundu.