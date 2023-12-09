BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE KADIN LOLLARI BAŞKAN VE YÖNETİMİ GÖREVE BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı Büyük Birlik Partisinde Genel Merkez tarafından onaylanan ve ataması yapılan BBP Kadın Kolları Nurcan Apaydın’ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Akyazı Büyük Birlik Partisinde Genel Merkez tarafından onaylanan ve ataması yapılan BBP Kadın Kolları Nurcan Apaydın’ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu ve Bazı yöneticilerin de takip ettiği ve parti binasında yapılan toplantıda BBP Akyazı Kadın Kolları görev taksimi yaptı. Yapılan Taksimat neticesinde Rabia Erdoğan, Esra Yolcu, Nurgül Yılmaz, Azize Macar ve Ayşe Tukat Başkan Yardımcılığı görevine getirildiler. BBP Akyazı Kadın Kolları 30 üyeden oluşuyor.

İlçe Başkanı Naim Yolcu ve Kadın Kolları Başkanı Nurcan Apaydın ortak açıklamalarında şunları söyledi “ Har geçen gün ve hızla büyüyen partimizi daha ileri götürmek hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmak için bu yola çıktık”