Bütün engellemelere rağmen YAĞCILAR Muhtar Ali Öz’den önemli hizmetler 

Akyazı belediyesi ile yıldızı pek barışmayan, özellikle de yolların bakımı ve asfaltlanması konusunda adeta hizmet fakiri haline gelen Yağcılar Mahallesi ve Mahallenin Muhtarı Ali Öz, gerçekleşen tüm engellemelere

Akyazı belediyesi ile yıldızı pek barışmayan, özellikle de yolların bakımı ve asfaltlanması konusunda adeta hizmet fakiri haline gelen Yağcılar Mahallesi ve Mahallenin Muhtarı Ali Öz, gerçekleşen tüm engellemelere rağmen yine de çalışma dönemi içinde doğalgaz, yeni içme suyu ve iki derslikli okul başta olmak üzere önemli hizmetlere imza atmayı ve seçmeninin gönüllerine girmeyi bildi.

Tekrar adayım

Bizim Akyazı haber sitemizi ziyaret eden ve Salim Özyılmaz’a konuşan ve açıklamalarda bulunan Muhtar Ali Öz şunları söyledi “Ben hizmet sevdalısıyım. Yaşadığım ve ikamet ettiğim mahalleme hizmet etmek için çıktığım yolda yollarımızın asfaltı başta olmak üzere kanalizasyon, içme suyu şebeke hattını yenileme ve internet alt yapısı gibi eksiklerimizi tamamlama adına mahalle sakinlerimiz ve komşularım uygun görürlerse bir dönem daha muhtarlık yapmak istiyorum. O nedenle Mart 2024’de yapılacak olan mahalli idareler seçiminde mahallemin muhtarlığına tekrar adayım” dedi.

Gazetemiz temsilcisi Salim Özyılmaz’da Muhtar Ali Öz’e hem yeni seçim döneminde hem de çalışmalarında üstün başarılar diledi ve ziyaret için teşekkür etti.