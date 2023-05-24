BÜŞRA VE EMRE MURATLARINA ERDİ

​​​​​​​Akyazı’da AXA sigortası temsilciliğini yapan Mahmut-Gülseren Aydoğan çiftinin yakışıklı çocukları Emre, gönlünü kaptırdığı Merhume Asiye ve Hasan Koç çiftinin

Akyazı’da AXA sigortası temsilciliğini yapan Mahmut-Gülseren Aydoğan çiftinin yakışıklı çocukları Emre, gönlünü kaptırdığı Merhume Asiye ve Hasan Koç çiftinin Türkiye İş Bankası Akyazı Şubesinde çalışan güzel kızları Büşra ile hayatını birleştirdi.

Ellidört Park düğün salonunda gerçekleşen muhteşem düğünde mutlu çiftin nikahı Akyazı Belediyesi nikah Memuresi Samiye Kafadar tarafından kıyıldı.

Gerçekleşen düğüne kalabalık davetli katıldı. Gerek evlenen çift, gerekse hem gelin ve hem de damat tarafı misafirlerine büyük ilgi gösterdi ve mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.