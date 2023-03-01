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Akyazı Asayiş

BUNALIM GEÇİREN GENÇ KENDİNİ ASARAK CANINA KIYDI

Akyazı Asayiş 9 OKUNMA

BUNALIM GEÇİREN GENÇ KENDİNİ ASARAK CANINA KIYDI

Akyazı’da 22 yaşındaki bir genç kendini asarak canına kıydı. Akyazı Merkez Yeni mahallede bir oto yıkama işletmecisi olduğu belirlenen 22 yaşındaki Semih Yılmaz adındaki genç

Akyazı’da 22 yaşındaki bir genç kendini asarak canına kıydı. Akyazı Merkez Yeni mahallede bir oto yıkama işletmecisi olduğu belirlenen 22 yaşındaki Semih Yılmaz adındaki genç kendine ait oto yıkama iş yerinde Edinilen bilgilere göre Akyazı Yeni Mahalle Ada Caddesi 5033 nolu sokakta meydana gelen olayda 22 yaşındaki Semih Yılmaz’ın girdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği sanılıyor. Sabah işyerine gelen müşteriler tarafından 112 Acil çağrı merkezine haber vermeleri üzerine, Olay yerine Polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyan gencin yakınları işyeri önünde sinir krizleri geçirdiler. Polis olay yeri ekipleri çalışmalarına devam ediyor.