BU KUYRUK  RAMAZAN PİDESİ KUYRUĞU

Ramazan ayının vazgeçilmezi sıcak pide, Akyazı’da yine yoğun ilgi gördü. İftarlarını taze pide ile açmak isteyen vatandaşlar fırın önlerinde metrelerce kuyrukta bekledi. Fırıncılar ise vatandaşların ihtiyacını karşılamak için fazla personelle fazla mesai yapmak zorunda kaldı.

Ramazan ayının ilk gününde yoğun talep nedeniyle fırıncılar iftar saatine pide yetiştirmek için öğle saatlerinde mesaiye başladılar. İftar saati yaklaştıkça vatandaşlar fırın önlerindeki kuyruklarda yerlerini almaya başladılar. Uzun süre sıcak pide alabilmek için kuyruklarda beklemeyen Akyazı’lılar bu süre içinde birbirleri ile derin sohbetler de yapma fırsatı buldular.