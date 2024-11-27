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Akyazı Magazin

BU KEZ ŞOFÖRLER ODASI EVSAHİPLİĞİ YAPTI

Akyazı Magazin 55 OKUNMA

BU KEZ ŞOFÖRLER ODASI EVSAHİPLİĞİ YAPTI

​​​​​​​SOSEB’e bağlı Şoförler Odalarının alınan bir kararla geleneksel hale getirdikleri yemekli toplantıların bu seferki ev sahibi Şoförler Odası oldu.

SOSEB’e bağlı Şoförler Odalarının alınan bir kararla geleneksel hale getirdikleri yemekli toplantıların bu seferki ev sahibi Şoförler Odası oldu. Akyazı’da gerçekleşen yemekli toplantıya Sakarya’da faaliyette bulunan şoförler odalarının başkanları ile Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren SOSEB’e bağlı tüm oda başkanları katıldı. Mesleki sorunların görüşüldüğü yemeğe ev sahipliği yapan Akyazı Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir güzel bir birliktelik oldu. Katılım gösteren başkanlara teşekkür ederim. Dedi.