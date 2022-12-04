B.Ş. Belediye başkanı Yüce Açılışta ilgi odağıydı

​​​​​​​Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan terminalin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce açılış törenine katılanların en fazla ilgisini çeken ismi oldu.

Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan terminalin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce açılış törenine katılanların en fazla ilgisini çeken ismi oldu.

Açılış törenine geldiğinde kendisinden önce gelip yerlerine oturanlarla tek tek selamlaşması, onlarla konuşması ve hal hatır sorması, birçoğu ile tokalaşması ile başlayan ilgi, kürsüye çıkıp yaptığı heyecanlı konuşması ve o konuşmasını “Akyazı bizim gözbebeğimiz. Size ne kadar hizmet etsek ve eser kazandırsak azdır” diyerek sonlandırması ile tavan yaptı.

Akyazılılar Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu samimiyeti ve bize kazandırdığı eserler kendisini daha fazla sevmemize nerden olmuştur. Hem bize olan sevgisi hem de kazandırdığı eserler nedeniyle de biz de kendisine teşekkür ediyoruz dediler.