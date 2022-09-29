BOZTEPE’YE GİDECEKLER DİKKAT YOLUNUZ 15 GÜN SÜRE İLE KAPALI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin beton yol çalışmalarını sürdürdüğü Beldibi-Boztepe Mahalleleri arasındaki yolun 15 gün boyunca 07:00-19:30 saatleri arasında ulaşıma kapalı olacağı duyuruldu.

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin beton yol çalışmalarını sürdürdüğü Beldibi-Boztepe Mahalleleri arasındaki yolun 15 gün boyunca 07:00-19:30 saatleri arasında ulaşıma kapalı olacağı duyuruldu.

Akyazı Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin beton yol çalışmalarına devam ettiği Boztepe Mahallesi yolu hakkında bir duyuru yayınladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Beldibi-Boztepe Mahalleleri arasında devam eden beton yol çalışmaları nedeniyle 15 gün botunca 07:00-19:30 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde farklı güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.