​​​​​​​Akyazı Belediye başkan yardımcısı Ali Özer, üstlendiği görevindeki başarısının yanın da, sevecenliği, sevgi ve saygıda

Akyazı Belediye başkan yardımcısı Ali Özer, üstlendiği görevindeki başarısının yanın da, sevecenliği, sevgi ve saygıda kusursuzluğu ve de elinin açıklığı ile de tanınır.

Geçtiğimiz akşam beraberinde Kepekli Mahallesindeki komşuları Engin Özhan, Cafer Atmaca, Mahir Özdemir ve Kadir Yılmaz olduğu halde Sakarya’da gittikleri bir ziyaretten dönerken uğradıkları Yeni Camide ticaretini sürdüren Ali Koka’da birlikte olduğu komşularına boza ikramında bulundu.

Bir taraftan bozalarını içen komşular, diğer taraftan da günlük yaşamlarından kesitleri birbirlerine aktarma fırsatı buldular. Görenlerde “ Boza bahane sohbet şahane” demekten kendilerini alamadılar.