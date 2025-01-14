BİTKİLERİN BAŞ BELASI KOKARCA İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Çiftçilerin adeta baş belası konumuna gelen kahverengi kokarca ile mücadele konusunda Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünün bilgilendirme ve ilaçlama çalışmaları

Çiftçilerin adeta baş belası konumuna gelen kahverengi kokarca ile mücadele konusunda Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünün bilgilendirme ve ilaçlama çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel İlhan, bütün imkanları ile kokarcayla mücadele ettiklerini söyledi ve özellikle biyodisal ilaçla mücadelede olan konusunda kendilerini destekleyen başkan Bakanlıkları olmak üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimizle Cuma buluşmaları kapsamında geride kalan Cuma günü teknik personelleri ile birlikte Karaçallık ve Boztepe Mahallelerinde çiftçilerle buluştuklarını özellikle kokarca konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerini ve çiftçilerin sorularını cevaplandırdıklarını söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Şerefiye Mahallesinde de ilaçlama yaptıklarını söyledi. Müdür Meydan sözlerini “Kokarcayla mücadelede başarılı olabilmek için birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek tamamladı.