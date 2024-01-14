BİRLİK BERABERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Seçildiği günden beri çok büyük başarılara imza atan, özellikle de 6 Şubatta Kahraman Maraş’ta meydana gelen asrın depreminden etkilenen afetzedeler için gıda ve giyecek desteğinin yanı sıra sobalara girecek

Seçildiği günden beri çok büyük başarılara imza atan, özellikle de 6 Şubatta Kahraman Maraş’ta meydana gelen asrın depreminden etkilenen afetzedeler için gıda ve giyecek desteğinin yanı sıra sobalara girecek şekilde kesilmiş tonlarca odunu deprem bölgesine ulaştıran ve yardımları ile ulusal ve yerel basında adından çok bahsettiren Kuzuluk Orta mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı her konuda kendisine destek veren , Birlik ve beraberlikleri, imece usulü çalışmaları ile herkesi hayran bırakan Mahalle Sakinleri bir kez daha gündem olmayı başardı.

Yine Muhtarları Murat Çakmakçı’nın çağrısı üzerine el ele vererek Mahallelerinde yaşayan bir gariben teyzenin evinin çatısını yeniledi.

Kırık dökük ne varsa onardı ve ortaya çok güzel bir ev meydana getirdi.

Mahalle Sakinleri ve Muhtar Çakmakçı ayrıca eve doğal gaz bağlatmak suretiyle çalışmalarını sonlandırdılar.

Kısa süreede tamamlanan imece Usulünün en güzel örneği bu çalışma herkes tarafından taktirle karşılandı. Muhtar Çakmakçı çalışmalarda yardım ve desteği olan herkese teşekkür ett.