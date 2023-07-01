Birincioğlu Kurban bayramını Burkina Faso’da geçirdi

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Akyazı’da bağışlanan kurbanları yerinde kesmek ve kendisine tevdi

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Akyazı’da bağışlanan kurbanları yerinde kesmek ve kendisine tevdi edilen vekaleti yerinde ifa etmek üzere mazlumlar coğrafyası içinde yer alan Batı Afrika Ülkesi olan Burkina Faso’ya gitti.

Burada Kızılay üst düzey yöneticileri ile Kızılhaç temsilcileri ile birlikte çalışan ve kesilen kurbanların dağıtımına katkı sağlayan Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Burkina Faso’dan yayımladığı mesajında hem bayram kutlaması yaptı hem de bağışta bulunan Akyazılılara teşekkür etti.

Birincioğlu aynı mesajında şu görüşlere de yer verdi “ Hediyelerimizle yeryüzündeki en narin çiçek olan minik yavrularımızı beraberimizde götürdüğümüz oyuncaklarla sevindirdik ve mutlu ettik. Onların o sevinç ve mutluluğunu görünce bizde çok mutlu olduk. Kızılay ve Kızılhaç ekibi ile birlikte Burkina Faso İslam Federasyonu önderliğinde üç gün içinde çeşitli yerleşim alanlarında 500 kurban kesip 3500 kişiye dağıtımını yaptık. ”

26 Haziran 2023 Pazartesi günü Burkina Faso’ya giden Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu 4 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) Türkiye’ye dönecek.