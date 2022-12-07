BİLEĞİ BÜKÜLEMEYEN İMAM HATİPLİLİLER TALHA UBEYD ÖZTÜRK VE NURİ ÖZTÜRK

​​​​​​​Sakarya'da düzenlenen 2022-2023 yılı Sakarya İli Bilek Güreşi Gençler A ve B Erkek kategorilerinde Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 10/A sınıfı öğrencisi Talha Ubeyd ÖZTÜRK

Sakarya'da düzenlenen 2022-2023 yılı Sakarya İli Bilek Güreşi Gençler A ve B Erkek kategorilerinde Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 10/A sınıfı öğrencisi Talha Ubeyd ÖZTÜRK Gençler B kategorisinde İl birincisi, 12/C sınıfı Öğrencisi Nuri ÖZTÜRK Gençler A Kategorisinde İl ikincisi olmuştur.

Sakarya'da düzenlenen 2022-2023 yılı Sakarya İli Bilek Güreşi Gençler A ve B Erkek kategorilerinde derece yapan Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Talha Ubeyd ÖZTÜRK ve Nuri ÖZTÜRK , Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İbrahim KALKAN ve Müdür Yardımcısı Osman KARATEKE ile beraber İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep ÖZDEMİR'i ziyaret etti. Öğrencilerimizi tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz öğrencilere hediyelerini takdim etti.