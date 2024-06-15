Beyzanur Akbaş şimdi doktor

​​​​​​​Akyazı belediyesinin sev ilen ve sayılan Müdürlerinden biri olan Zekai Akbaş ve eşi Miray Akbaş’ın Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumakta olan sevgili kızı Beyzanur Akbaş okulunu dereceyle bitirerek

Akyazı belediyesinin sev ilen ve sayılan Müdürlerinden biri olan Zekai Akbaş ve eşi Miray Akbaş’ın Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumakta olan sevgili kızı Beyzanur Akbaş okulunu dereceyle bitirerek doktor oldu ve hem ailesini, hem yakınlarını ve sevenlerini hem de Akyazılıları sevindirdi.

Kızının diploma törenine eşi Miray’la birlikte katılan Zekai Akbaş, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Bize bu sevinci ve mutluluğu yaşatan kızıma sonsuz teşekkür ediyorum. Mesleğinde yükselerek, bilgi ve becerisi ile tecrübesini arttırarak insanlara ve insanlığa yararlı hizmetler vermesi ile de yaşadığımız bu mutluluğu katlamasını da çok istiyor ve kendisinden bekliyorum dedi ve okullarından mezun olarak diplomalarını alan ve ailelerini sevindiren ve mutlu eden bütün öğrencileri yürekten tebrik ettiğini açıklamasına ekledi.