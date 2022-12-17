BELEDİYEYE ZİYARETÇİ AKINI

​​​​​​​Akyazı belediyesi önceki gün yoğun ziyaretçi akınına uğradı. İnönü Anaokulunun minik öğrencileri Başkan Soykan’ın ilk konuklarıydı.

Akyazı belediyesi önceki gün yoğun ziyaretçi akınına uğradı. İnönü Anaokulunun minik öğrencileri Başkan Soykan’ın ilk konuklarıydı. Öğretmenleri ile birlikte başkan Soykan’ı makamında ziyaret eden minik öğrenciler başkana çiçeklerini sundu ve başkana sorular sordu cevaplar aldıktan ve de başkanın ikram ettiği meyve suyu ve pastalarını yedikten sonra makamdan ayrıldı.

İnönü Anaokulunun minik öğrencileri başkan Soykan’ın makamından ayrıldıktan sonra başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Ali Özer ile bazı daire müdürlerine ziyaret edip çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alıp yine öğretmenlerini nezaretinde okullarına geri döndüler.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın ikinci ziyaretçisi ASKF Genel Başkanı Yaşar Zımba oldu. Zımba, başkan Soykan’a spora ve sporculara gösterdiği yakın ilgi ve destekten ve de yapımı sürmekte olan spor kompleksinden ötürü teşekkür etti, çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yaptı.

Belediye başkanı Soykan’ın bir diğer konukları ise SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri oldu. Öğrenciler başkanla yaptıkları sohbet sonrası başkana veda ederek belediyeden ayrıldılar.

Belediye başkanı Bilal Soykan ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Yarınlarımızı emanet edeceğimiz minik yavrularımızla, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültemizin genç ve dinamik öğrencileri ile Sakarya Amatör sporumuzun başkanı değerli hemşerimiz Yaşar Zımbayı ağırlamanın mutluluğunu yaşadım. Ziyaretleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.