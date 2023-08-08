BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA BEDAVA İNTERNET HİZMETİ

​​​​​​​Akyazı belediyesi ilçe merkezinde üç noktada “internet ağacı” projesini hayata geçirdi.

Akyazı belediyesi ilçe merkezinde üç noktada “internet ağacı” projesini hayata geçirdi. Bugün itibarıyla uygulamaya geçen proje Akyazılılar ve özellikle de gençler tarafından beğenildi.

Akyazı’nın en yoğun üç noktası konumunda olan çarşı içi, sosyal gelişim merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksine yerleştirilen internet ağaçlarında Akyazılılar güneş enerji sistemi sayesinde akıllı cihazlarını şarj etme fırsatı bulurken, internetten de ücretsiz yararlanabilecekler.

Akyazı’nın her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken belediye başkanı Bilal Soykan, internet artık çağımızın olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Akyazı olarak bizde teknolojiye ayak uydurup gençlerimiz başta olmak üzere Akyazılı hemşerilerimizi yararlandırabilme adına bu projeyi hazırlayıp hayata geçirdik dedi.

Hayata geçirilen “internet ağacı”, üzerinde bulunan solar paneller güneşten aldığı enerjiyi akülerde depoluyor. Oturma alanlarında bulunan 10 adet 5W USB girişleri ile Akyazılılar telefon ve tablet teknoloji ürünlerini açık havada şarj edebilecekler.