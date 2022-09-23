BELEDİYEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

​​​​​​​Akyazı Belediyesinin Sağlık biriminde çalışan başarılı personeli Bünyamin Demirtaş’a bağlı olduğu başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, birim müdürü Kevser Özdemir Ateş ve mesai arkadaşları tarafından

Akyazı Belediyesinin Sağlık biriminde çalışan başarılı personeli Bünyamin Demirtaş’a bağlı olduğu başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, birim müdürü Kevser Özdemir Ateş ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya Ak-Belde A.Ş. Müdürü Fevzi Bora’da katıldı.

Bağlı olduğu birime bakan başkan yardımcısı, birim müdürü ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşları tarafından hazırlanan doğum günü pastasını kesen Bünyamin Demirtaş, mutluluk içinde şunları söyledi “ Bu güzelliği bana tattıran değerlere teşekkür ediyorum”