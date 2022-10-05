BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI. BAŞKAN SOYKAN :‘Akyazı’nın her köşesinde çalışıyoruz’

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemiz için söz verdiğimiz projeleri

Akyazı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemiz için söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Akyazı’nın her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde belediyenin bir aylık faaliyetlerini içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili detayları meclis üyeleri ile paylaşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemiz için söz verdiğimiz projeleri ve çok daha fazlasını bir bir hayata geçiriyoruz. Bütün gayretimiz Akyazı’nın gelişmesi ve daha da büyümesi için” dedi.

Devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Soykan, “ Birçok mahallemizde spor sahaları ve parklar inşa ettik. Halen yapımı devam eden spor ve park alanlarımız var. İlçemizin her köşesinde çalışmaya ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Seçim öncesi sözünü verdiğimiz Orta Garaj Projemizde ise son aşamaya geldik. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak ve Ekim ayı içerisinde açılışını yapmayı planlıyoruz. İlçemizdeki toplu ulaşımın bu proje ile düzene girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez mahallelerdeki asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Fatih ve Ömercikler Mahallelerindeki asfalt çalışmaları tamamlandı. Yeni Mahalle, Konuralp, Cumhuriyet, Hastane ve İnönü Mahallelerimizde altyapısı tamamlanan sokaklarımızın asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. İlçemizin yüksek mahallelerinde de Büyükşehir Belediyemizin beton yol çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında toplamda 50 kilometrelik beton yol yapılmış olacak” dedi.

Akyazı Spor Kompleksi inşaatının da tüm hızı ile sürdüğünü dile getiren Başkan Soykan, “ İnşaat çalışmalarına 2021 yılı Kasım ayında başladığımız Akyazı Spor Kompleksi projemizde de artık sona yaklaştık. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Çevre düzenlemeleri ile birlikte 2023 yılının başında ilçemizin en büyük yatırımı olan bu projenin de açılışını gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi idari binasının kaba inşaatının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Üniversitemizdeki öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi ve öğrenci sayısının artabilmesi için SUBÜ ile yaptığımız protokol kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin idari binasının kaba inşaatını biz üstlenmiştik. Bu kapsamda 3 ay gibi bir sürede idari binanın kaba inşaatını tamamladık ve üniversiteye teslim ettik. Onlar da diğer işlemlerini tamamlayarak binayı kullanmaya başlayacaklar. Binanın faaliyete geçmesi ile birlikte öğrenci sayısı önümüzdeki yıl 2 bine ulaşabilecek” dedi.

Akyazı için durmadan yorulmadan çalıştıklarını söyleyen Başkan Soykan, “ İlçemizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Önem sırasına göre ilçemizin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Bu çalışmalarda emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Soykan’ın açıklamalarının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan MHP’li Meclis Üyesi Ahmet Çetin bir konuşma gerçekleştirdi. Çetin’in konuşması sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Meclis gündeminin 1, 2 ve 6’ncı maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, 3 ve 4’üncü madde plan bütçe komisyonuna, 5’inci madde ise hukuk komisyonuna havale edildi.