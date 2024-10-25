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  • BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRÜ KEVSER ATEŞ’İN ANNE ACISI
Vefat
Giriş Tarihi : 25-10-2024 01:21

BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRÜ KEVSER ATEŞ’İN ANNE ACISI

​​​​​​​Akyazı  Eşrafından İnönü mahallesi halkından merhum Vahit Savaş'ın Kızı, merhum Orhan ve Burhan Savaş'ın Kız Kardeşleri, merhum Turgut Özdemir'in Eşi, Ahmet Kerem Özdemir ve

BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRÜ KEVSER ATEŞ’İN ANNE ACISI

Akyazı  Eşrafından İnönü mahallesi halkından merhum Vahit Savaş'ın Kızı, merhum Orhan ve Burhan Savaş'ın Kız Kardeşleri, merhum Turgut Özdemir'in Eşi, Ahmet Kerem Özdemir ve Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürümüz  Kevser Ateş'in Anneleri, Avukat Ali Ateş'in Kayınvalidesi Leyla Özdemir vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Ahmet Kerem Özdemir 0538 242 86 06

Kızı : Kevser Ateş 0 533 235 38 12

 

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