BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRÜ KEVSER ATEŞ’İN ANNE ACISI

​​​​​​​Akyazı Eşrafından İnönü mahallesi halkından merhum Vahit Savaş'ın Kızı, merhum Orhan ve Burhan Savaş'ın Kız Kardeşleri, merhum Turgut Özdemir'in Eşi, Ahmet Kerem Özdemir ve

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı Eşrafından İnönü mahallesi halkından merhum Vahit Savaş'ın Kızı, merhum Orhan ve Burhan Savaş'ın Kız Kardeşleri, merhum Turgut Özdemir'in Eşi, Ahmet Kerem Özdemir ve Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Kevser Ateş'in Anneleri, Avukat Ali Ateş'in Kayınvalidesi Leyla Özdemir vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Ahmet Kerem Özdemir 0538 242 86 06

Kızı : Kevser Ateş 0 533 235 38 12