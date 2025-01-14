BELEDİYE EMEKLİLERİNİ UĞURLADI

​​​​​​​Akyazı belediyesinin önemli hizmet bölümlerinde bulunan üç personel dilekçelerini vererek emekli oldular.

Akyazı belediyesinin önemli hizmet bölümlerinde bulunan üç personel dilekçelerini vererek emekli oldular.

Akyazı belediyesine 1998 yılında giren ve sağlık merkezinde çalışmaya başlayan ve eczane sorumlusu olarak çalıştıktan sonra Belediyenin İş-Kur hizmet noktasına çalışmalarına devam eden Bünyamin Demirtaş, 2006 yılında belediyede bilgi kültür evinde çalışmaya başlayan, çalıştığı bölümün belediye tarafından İlçe Milli Eğitime devredilmesinin ardından İştiraklar Müdürlüğüne bağlı trafik parkta çalışmasını sürdüren Erol Gürgen ve Belediyenin Çiftçi Kooperatifi bölümünde yönetici olarak çalışan Arzu Kahveci ile Akyazı İtfaiye Müdürlüğünde çalışan ve Müdür seviyesine yükselen Taner Ersin emekliye ayrıldılar.

Emekliye ayrılmaları nedeniyle personelleri ile bir araya gelen ve kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür eden ve plaketle uğurlayan belediye başkan Bilal Soykan, veda etmek zor bir iş. Ancak insan doğasında buda var. Değerli personellerimize yeni hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum dedi ve personellerini bu sözlerle uğurladı.