BELEDİYE DEPREMZEDE HAYVANLARA SAHİP ÇIKTI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi, depremden etkilenen kedi ve köpeklere sahip çıktı. Hayvansever vatandaşlar tarafından Akyazı’ya getirilen depremzede

Akyazı Belediyesi, depremden etkilenen kedi ve köpeklere sahip çıktı. Hayvansever vatandaşlar tarafından Akyazı’ya getirilen depremzede hayvanlar Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde tedavi ediliyor.

Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi depremzede hayvanların yeni yuvası oldu. Hayvansever vatandaşlar tarafından Akyazı’ya getirilen kedi ve köpekler burada tedavi edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Enkazdan kurtarılan ve sokakta sahipsiz kalan hayvanlarımızı burada misafir ediyoruz. Depremin hemen ardından insani yardımlarımızın yanı sıra kedi ve köpek maması yardımlarımızı da bölgeye gönderdik. Hem insanlarımıza hem de hayvanlarımıza Akyazı Belediyesi olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü” dedi.

Akyazı halkının depremin ilk gününden itibaren birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlk günden itibaren deprem bölgesine iş makinesi, arama kurtarma ekipleri, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardımlarımızı yaptık. Akyazılı hemşerilerimiz bu konuda çok duyarlı davrandılar. Gerek onların bize getirdikleri gerekse bizim aldığımız yardımları bölgeye ulaştırdık. 3 haftadır her hafta sonunu da deprem bölgesinde geçirerek insanlarımızla direk temas ediyor ve yardımların bir kısmını bizzat dağıtmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Akyazı’da 142 depremzede ailenin de misafir edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Toplam 1140 kişi geldi ilçemize. Bir aileyi de kendi evimde misafir ediyorum. Akyazı ve Sakarya halkının misafirperverliğini burada göstermeye çalışıyoruz. Bölgeden ilçemize gelen depremzede sayısı günden güne artıyor. Biz onlara yardımcı olmaya ve misafir etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a depremzede hayvanlara sahip çıktıkları için teşekkür eden Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya İl Başkanı Betül Sakalısarı ise, “ Ülkemiz büyük bir felaket çemberinin içerisinden geçiyor. İnsanlarımız bu depremden büyük zarar gördüler. Tabi hayvanlarımız da büyük zarar gördü maalesef. Göçük altında kalanlar olduğu gibi barınakta olanlar da hizmet alamadılar. Depremin ikinci gününde Belediye Başkanımız Bilal Soykan ile görüştük. Kendisi ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Başkanımızın talimatı ve isteği ile deprem bölgesinden 20 tane hayvanımızı getirdik” dedi.

Betül Sakalısarı, “ Buraya getirdiğimiz dostlarımızdan 6 kedi ve 5 yavru köpeğimiz enkazdan çıktı, klinikte tedavi görüyorlar. Diğerleri de Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde, belediyemizin himayesindeler. Rutin kontrolleri ve tedavileri devam ediyor. İnşallah hep birlikte bu travmayı da atlatacağız. Derneğim, şahsım, Türkiye’deki tüm STK ve hayvan severlerin sesi olarak Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum. İnsani yardımın yanı sıra mama yardımında bulundu ve yaşam evinin kapılarını depremzede hayvanlarımıza açtılar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.