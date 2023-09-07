Belediye başkanı Soykan Zabıtaların günlerini kutladı

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Zabıta teşkilatının 197.kuruluş yıldönümü ve Zabıta haftası nedeniyle beraberinde

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Zabıta teşkilatının 197.kuruluş yıldönümü ve Zabıta haftası nedeniyle beraberinde 4 Başkan yardımcısı olduğu halde Zabıta Müdürlüğüne gitti ve Zabıta biriminde çalışan personeli ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan belediye başkanı Bilal Soykan, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayan, kamu düzenini korumaya üstün gayret gösteren zabıta biriminde çalışan değerli mesai arkadaşlarımın bu özel ve güzel günlerini kutluyorum, çalışma arkadaşlarıma da üstün başarılar diliyorum dedi.

Akyazı belediyesi Zabıta Müdürü Seçkin da başkan ve başkan yardımcılarının yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, ziyaretleri ve kutlamaları için teşekkür etti.