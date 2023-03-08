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  • Belediye Başkanı Bilal Soykan  Kadın Personelinin 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı  
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 08-03-2023 18:26

Belediye Başkanı Bilal Soykan  Kadın Personelinin 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı  

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personelini tek tek ziyaret ederek günlerini tebrik etti ve

Belediye Başkanı Bilal Soykan  Kadın Personelinin 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı  

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personelini tek tek ziyaret ederek günlerini tebrik etti ve kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

Belediye başkanı Bilal Soykan günle ilgili şu açıklamayı yaptı “ “Dünya kadınlarımızın emekleriyle daha güzel. Akyazı’mızın gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte görev yapmaktan onur duyduğum kadın personelimizin kadınlar gününü kutluyorum. Değerli çalışma arkadaşlarıma mutlu, huzurlu ve sağlık yaşamlar diliyorum” dedi.

 
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