Belediye Başkanı Bilal Soykan  Kadın Personelinin 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı  

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personelini tek tek ziyaret ederek günlerini tebrik etti ve

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personelini tek tek ziyaret ederek günlerini tebrik etti ve kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

Belediye başkanı Bilal Soykan günle ilgili şu açıklamayı yaptı “ “Dünya kadınlarımızın emekleriyle daha güzel. Akyazı’mızın gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte görev yapmaktan onur duyduğum kadın personelimizin kadınlar gününü kutluyorum. Değerli çalışma arkadaşlarıma mutlu, huzurlu ve sağlık yaşamlar diliyorum” dedi.