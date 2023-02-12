BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN DEPREM BÖLGESİNDE

​​​​​​​Akyazı Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla birlikte deprem bölgesine giden ve çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Bilal Soykan,

“Yaşadığımız acının tarifi yok. Yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz ve yaraları birlikte saracağız inşallah” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile birlikte bölgeye giden Başkan Soykan, Akyazı Belediyesi tarafından toplanan yardımların dağıtılması ve ekiplerin enkaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Yaşanan felaketin boyunun çok büyük olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “ Ülke olarak yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Bunu bölgeye geldiğimizde daha net olarak anladık. Devletimiz tüm imkânları ile burada, gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse yardım faaliyetleri büyük bir titizlikle yürütülüyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımlarını depremzedelerimize ulaştırdık. Ekiplerimizin ve tüm kurumlarımızın buradaki arama kurtarma çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Biz de Kahramanmaraş merkez ve Türkoğlu, Gaziantep İslahiye, Hatay Hassa ve İskenderun ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk. Tarifi olmayan bir acı. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimiz sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden gelecek inşallah. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.