Beldibi rampasında 2 TIR Çarpıştı 1yaralı

​​​​​​​D 140 Karayolu Akyazı Beldibi rampasında dönüş yapmak isteyen TIR’a ana yolda seyir halindeki TIR çarptı. Kazada yaralanan Veysel A. Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

D 140 Karayolu Akyazı Beldibi rampasında dönüş yapmak isteyen TIR’a ana yolda seyir halindeki TIR çarptı. Kazada yaralanan Veysel A. Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı Beldibi rampasında dönüş yapmak isteyen Yunus Ş. Yönetimindeki tır ile Veysel A. Yönetimindeki TIR’la çarpıştı. Kazada Veysel A. yaralandı. Yaralı Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koşarken 112 Acil çağrı merkezine de haber verdiler. Olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri yaralı Veysel A. ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken az hasarlı diğer diğer tırın yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası yol temizliğinin ardından kapanan yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, Jandarma tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.