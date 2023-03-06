BEKLENDİĞİ GİBİ OLDU ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU OLDU

​​​​​​​2 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü.

2 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayının açıklanması gündemiyle bugün saat 14.00'te masaya oturma kararı almıştı.

Toplantıya saatler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP liderinin bilgisi dahilinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşüp yeniden masaya davet etti. Bu davet üzerine Akşener masaya İmamoğlu ve Yavaş’ın etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sundu.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK…

Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri bir anda hareketlendi ve baş döndürücü bir trafik başladı. Millet İttifakı’nın saat 14.00’da yapılması planlanan toplantısı önce 15.00’e ardından 16.00’ya ertelendi.

6 LİDER BİR ARAYA GELDİ

İki belediye başkanının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelen Meral Akşener’in de katılımıyla 6 lider yeniden Saadet Partisi Genel Merkez’inde bir araya geldi.



ADAY KILIÇDAROĞLU

Saatler süren toplantının ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu alınan kararı açıkladı. Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

*Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımızın neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev addediyorum.

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Seçimlerin ardından kendisine başarılar diliyorum.

KILIÇDAROĞLU: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben konuşma yaptı.

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.” sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Bu sofra Halil İbrahim Sofrası’dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir.

*Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye’yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız.

DİĞER LİDERLER YARDIMCISI OLACAK

*Biz Millet İttifakı olarak Türkiye’yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde…

*Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı’na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.