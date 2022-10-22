Bebek Nehir toprağa verildi kardeş Irmak yoğun bakımda

Akyazı Yeni Mahallede ikamet eden Mehtap ve Ferhat Kurt çiftinin Mehmet ve Irmak adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Akyazı Yeni Mahallede ikamet eden Mehtap ve Ferhat Kurt çiftinin yeni doğan ikizlerinde Nehir toprağa verilirken Irmak ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor

Akyazı Yeni Mahallede ikamet eden Mehtap ve Ferhat Kurt çiftinin Mehmet ve Irmak adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Böbrek yetmezliği yaşayan ikizlerden Nehir 12 günlükken hayatını kaybederken Irmak yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Mehtap ve Ferhat Kurt çifti bu gün Akyazı Yeni Mahalledeki hanelerinde saat 11.00’da kılınan cenaze namazının ardından Orman İşletme yanındaki aile mezarlığında toprağa babası Ferhat tarafından verildi. Anne Mehtap Kurt ise minik Nehir’in mezarına çiçekler bırakıp gözyaşı döktü