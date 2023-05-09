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BBP Milletvekili adayı Yolcu’dan Spor İlçe Müdürüne tebrik

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BBP Milletvekili adayı Yolcu’dan Spor İlçe Müdürüne tebrik

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 16 İl’den sporcuların katıldığı Yıldızlar, A genç ve B genç okullar arası Marmara bölge güreş şampiyonasını izlemek için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 16 İl’den sporcuların katıldığı Yıldızlar, A genç ve B genç okullar arası Marmara bölge güreş şampiyonasını izlemek için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan spor salonuna giden Büyük Birlik Partisinden Sakarya Milletvekili adayı olan ve daha önce Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanlığı görevini başarıyla yürüten Naim Yolcu’dan gerek organizasyonun mükemmel olması, gerek 16 İl’den çok sayıda sporcunun katılım sağlamasını sağlayan Gençlik ve Spor Akyazı İlçe Müdürü Adem Altun’a tebrik geldi. BBP Sakarya Milletvekili adayı Naim Yolcu, spor salonunda kaldığım süre içinde müthiş güreşler izledim. Çocuklarımız gerçekten mükemmel güreş yapıyorlar. Tüm maçlar kıran kırana geçiyor. İzledim ve büyük keyif aldım dedi.