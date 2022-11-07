BBP İlçe başkanlarına Akyazı ev sahipliği yaptı

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi İlçe başkanları toplantının ikincisi Akyazı’da yapıldı. BBP Akyazı İlçe başkanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıya İl başkanı Cengiz Bayer başkanlık yaptı. Düzenlenen bu toplantıya Akyazı, Erenler ve Sapanca İlçe başkanları düzeyinde katıldı.

Büyük Birlik Partisi İlçe başkanları toplantının ikincisi Akyazı’da yapıldı. BBP Akyazı İlçe başkanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıya İl başkanı Cengiz Bayer başkanlık yaptı. Düzenlenen bu toplantıya Akyazı, Erenler ve Sapanca İlçe başkanları düzeyinde katıldı. Yetkililer toplantıya katılmayan İlçe başkanlarının mazeretleri nedeniyle bu toplantıya katılamadıklarını, katılamayan İlçeleri de görevlendirilen başkan yardımcıları tarafından temsil edildiğini açıkladılar.

BBP İl başkanlığı tarafından düzenlenen Kasım ayı olağan İlçe başkanları toplantısında İl başkanı Cengiz Bayer, Cumhur ittifakı içinde yer alan partilerinin yaklaşmakta olan genel seçim ve bu seçimde BBP olarak izlenecek yol haritası konusunda toplantıya katılan partililerini bilgilendirdi ve özellikle de seçime kadar parti üye sayısını arttırma hususunda İlçe başkanları ve İlçe başkanlarını temsilen toplantıya katılan partililerinden çalışmalarına aralıksız devam etmelerini istedi.

Toplantı sonrası açıklama BBP İlçe başkanı Naim Yolcu’dan geldi. Yolcu, bu akşam yaptığımız toplantımızda değerli İl başkanımız ile Sapanca ve Erenler İlçe başkanlarımız ve diğer İlçelerimizin de başkan yardımcılarını ağırladık. Partimizin ikinci ilçe başkanlarını toplantısına ev sahipliği yapmanın da ayrıca mutluluğunu yaşadık. Kendilerine şahsım ve Akyazı İlçe teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bu toplantıda önemli konuları görüştük ve 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerle ilgili İl başkanımız bizlere geniş bir şekilde bilgiler verdi ve verdiği bilgilerle bizleri aydınlattı. Aldığımız kararlar ve yaptığımız görüşmeler hayırlı olsun dedi.